PF prende empresário do MS em operação que investiga diplomas falsos

SÃO PAULO - A Polícia Federal prendeu nesta terça-feira, 29, o responsável pelo Instituto de Desenvolvimento, Estudo e Formação de Mão de Obra de Mato Grosso do Sul (Idefor) na casa dele, no bairro Recanto dos Pássaros, em Campo Grande (MS). A prisão faz parte da Operação Formatura, deflagrada nesta terça.

Policiais apreenderam, no local, pedras preciosas e semipreciosas sem documentação expedidas pelos órgãos reguladores de comércio e exploração de minerais da União.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Operação Formatura tem o objetivo de desmantelar uma organização criminosa com atuação em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, São Paulo, Espírito Santo, Paraná, Rio de Janeiro e Santa Catarina, cuja principal atividade é promover cursos a distância em desacordo com as normas estabelecidas pelo Ministério da Educação (MEC), confeccionando diplomas falsos.

As investigações foram iniciadas em 2008, após denúncia recebida, via internet, pela PF de Campo Grande. Os documentos de certificados de conclusão de curso e/ou diplomas eram confeccionados irregularmente, especialmente no que se refere à conclusão de ensino a distância dos ensinos médio e fundamental, segundo a PF.