PF investiga vazamento de falso gabarito do Enem na internet

O Ministério da Educação (MEC) acionou a Polícia Federal para que investigue a divulgação de um gabarito, supostamente, falso do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) na internet.

O gabarito circula desde esta quinta, 3, no Twitter e em um fórum de discussão na rede. Ao tomar conhecimento, o MEC imediatamente informou que o material é falso.

O Enem será aplicado neste fim de semana a 4,1 milhões de candidatos. O exame, que estava marcado para os dias 3 e 4 de outubro, teve que ser adiado depois que funcionários do consórcio responsável pela produção e distribuição das provas roubaram alguns exemplares da gráfica que imprimia o material, em São Paulo, e tentaram vender ao Estado.

Polícias dos 27 estados e militares do Exército, da Marinha e Aeronáutica, além da Polícia Federal participam do esquema de segurança para evitar novas fraudes. Segundo o ministro da Educação, Fernando Haddad, todas as medidas recomendadas pela PF foram acatadas.