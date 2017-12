PF diz não ter 'informações suficientes' para abrir inquérito sobre suposto vazamento do Enem

Apesar de um delegado da Polícia Federal ter afirmado à tarde ter visto indícios de que o tema da prova de redação do Enem vazou em Pernambuco e no Piauí, a PF afirmou em nota à noite que “não houve instauração de inquérito policial para apuração de qualquer fato relativo ao referido exame, em razão de não existirem, até o momento, informações suficientes para fundamentar a instauração”. O inquérito é uma fase posterior, mas não está descartado.

Também em nota, o Ministério da Educação informou que as provas da região do Sertão de São Francisco ficaram estocadas no quartel do 72º Batalhão de Infantaria Motorizada do Exército em Petrolina (PE) e só foram distribuídas na manhã de sábado e de domingo. “Não haveria possibilidade de estudantes terem acesso ao tema da redação na noite de sábado ou na manhã de domingo, porque o pacote de provas estava lacrado e foi aberto na presença dos estudantes”, diz a nota. “Quanto ao tema que teria vazado, ‘Trabalho e escravidão’, o MEC também esclarece que o tema da redação da prova aplicada, ‘Trabalho e dignidade’, é justamente o oposto.”

Apesar das alegações do MEC sobre o tema, um dos dois textos de apoio a prova de redação tratava da questão da escravidão. Intitulado "O que é trabalho escravo", ele tinha como argumento central o fato de ainda haver no País pessoas submetidas a condições de trabalho degradantes apesar de a escravidão ter sido abolida pela Lei Áurea, de 1888.