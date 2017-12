PF desmantela fraude milionária que desviava recursos da Ulbra

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira, 9, a Operação Kollektor, com o objetivo de desmantelar um esquema que desviava recursos da Universidade Luterana do Brasil (Ulbra), no Rio Grande do Sul. A investigação aponta desvios superiores a R$ 63 milhões da universidade.

Segundo a PF, o esquema desviava dinheiro da Ulbra mediante a utilização de empresas fantasmas, criadas com a finalidade exclusiva de saquear a instituição. Tais empresas, geralmente do segmento "consultoria", receberam valores por serviços que não foram efetivamente prestados à Ulbra.

Foram detectados saques de altíssimos valores, sendo que em uma única oportunidade foi sacada, em espécie, a importância de R$ 2,2 milhões, retirados na agência do Banco do Brasil existente dentro da própria Ulbra.

A ação conta com 127 policiais federais e 23 servidores da Receita Federal, que estão cumprindo 23 mandados de busca e apreensão nas cidades gaúchas de Porto Alegre, Canoas, Ivoti, Gramado, e nos Balneários de Tramandaí e Imbé.