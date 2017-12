Petróleo e derivados é tema de aula indicada pela FGV

As indicações, que devem ocorrer até o início de novembro, serão organizadas de forma a atender aos principais conteúdos cobrados pelo Enem.

A aula "Estrutura e propriedades dos hidrocarbonetos" foi sugerida pelo professor Mauro Braga. Abaixo, um breve comentário sobre o seu conteúdo.

"Petróleo e seus derivados fazem parte do cotidiano da população seja pelo uso direto ou indireto destas substâncias, seja pela discussão frequente sobre política, economia, geração de energia e meio ambiente. Combustíveis como gasolina, óleo diesel e gás natural são obtidos desta matriz energética, sendo constituídos, principalmente, por uma classe de compostos denominada Hidrocarbonetos.

A aula 6 do curso 2 trata justamente sobre este tema, buscando enfatizar as propriedades químicas e físicas deste grupo de moléculas. Este conhecimento nos permite, por exemplo, entender como se dá a obtenção das diferentes frações a partir do petróleo bruto, bem como o caráter poluente dos combustíveis de origem fóssil. Além disso, a aula aborda as principais classificações de Hidrocarbonetos e sua nomenclatura básica.

No ENEM este assunto tem sido rotineiramente explorado, devendo, portanto, ser um dos focos de atenção dos alunos".

*MAURO BRAGA É PROFESSOR DO COLÉGIO PEDRO II - RJ E COLÉGIO SÃO VICENTE DE PAULO - RJ. TAMBÉM LECIONA NO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ENSINO DE QUÍMICA DO IQ/UFRJ E NO CURSO DE EXTENSÃO EM QUÍMICA DA FUNDAÇÃO CECIERJ.