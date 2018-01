Penúltimo dia da 2ª fase da Fuvest tem 8,3% de abstenção

A Fuvest seleciona alunos para a Universidade de São Paulo (USP) e para Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa. A USP oferece neste ano 11.057 vagas e a Santa Casa, 100.

Depois de fazerem a prova de Português e a redação no domingo, 5, os candidatos tiveram que encarar nesta segunda 16 questões das disciplinas do ensino médio (História, Geografia, Matemática, Física, Química, Biologia e Inglês). Uma das questões mais comentadas pelos estudantes foi uma charge sobre a Líbia com três quadros, em que apareciam o ex-presidente Muamar Kadafi chorando, um soldado turco em pose de triunfo e o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama com uma torre de petróleo. “Era precisa comentar essa charge dizendo qual era o contexto da imagem”, conta o autônomo Mariano Melo, de 25 anos, que tenta ingressar no curso de História.

Já a estudante Sophie Nadas, de 17 anos, diz que os enunciados eram pequenos e simples de entender. “Só uma que tive ler mais de uma vez para entender”, conta. Ela fez a prova como treineira na área de Humanas e considerou a parte de Exatas a mais difícil. “Tinha bastante cálculo e gráficos em Física. Química estava mais fácil pois era mais nomenclaturas”, diz.

Outro treineiro que teve problemas com a parte de Exatas da prova foi o estudante João Pedro Sacco, de 17 anos. “Tinha uma questão de Matemática sobre Logaritmo que deixei em branco”, conta.

Para o estudante Enrico Micheletti Lessa, de 17 anos, que tenta entrar no curso de Arquitetura a prova teve nível médio para fácil. “Tinham questões interdisciplinares, abordando mais de uma matéria. Exatas era o mais difícil”, considera. Segundo ele, a maioria das questões de História e Geografia traziam gráficos e imagens. “Acho que fui bem, mas não sei se consigo passar porque não gostei da minha redação”, afirma.

Na terça-feira é o último dia do vestibular, com 12 questões de duas ou três disciplinas, de acordo com a carreira escolhida. Do dia 8 ao dia 10 de janeiro acontecem as provas de habilidades específicas para cursos que contam com essa modalidade. A divulgação da 1ª chamada de convocados está marcada para dia 1 de fevereiro.