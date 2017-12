Pela primeira vez, Exame de Ordem cobra Filosofia do Direito

Cerca de 124 mil candidatos fizeram neste domingo, 28, a prova de primeira fase do 10.º Exame de Ordem Unificado. Eles tiveram de responder a 80 questões de múltipla escolha – duas delas sobre Filosofia do Direito, disciplina inédita na avaliação. Professores do cursinho LFG defendem a anulação de três testes. O gabarito preliminar deve ser divulgado às 22h.

Duas questões de Direito Penal são “tecnicamente lamentáveis”, afirma o professor Cristiano Rodrigues. Na versão azul da prova, o gabarito do teste 60 deve trazer como resposta “violência sexual mediante fraude”, quando o nome correto do crime é “violação sexual mediante fraude”. E na questão 62, segundo Rodrigues, o enunciado precisava dizer que o agente que cometeu prevaricação era um delegado.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Já o professor de Direito Administrativo Alexandre Mazza diz que o teste 32 (caderno azul), sobre licitações, não tem alternativa correta.

Em Filosofia do Direito havia uma questão de interpretação e outra sobre moral. “Uma era fácil e a outra, trabalhosa”, diz Alessandro Sanchez. “Devem estar esperando os alunos digerirem a inclusão da matéria na prova.”

O resultado preliminar sai no dia 8 de maio e a lista definitiva, após recursos, em 28 de maio. Para avançar à segunda etapa, é preciso acertar pelo menos 40 testes.

Na próxima fase, os participantes classificados deverão redigir uma peça processual e responder a quatro questões sob a forma de situações-problema. A prova discursiva está marcada para 16 de junho.

O Exame de Ordem pode ser prestado por bacharel em Direito, desde que pendente apenas a sua colação de grau. Também podem se inscrever os estudantes do último ano ou do 9.º e 10.º semestres dos cursos de graduação em Direito. A aprovação no exame garante a inscrição como advogado nos quadros da OAB. Na última edição, apenas 10,3% dos candidatos que fizeram as provas passaram.