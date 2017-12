Pedalusp: Estadão.edu promoveu test drive

Três estudantes com diferentes perfis aceitaram ser voluntários para testar os protótipos do Pedalusp, projeto de bicicletas públicas na USP, conforme matéria publicada no Estadão.edu desta terça-feira. Veja o que eles acharam.

Carlos Ferreira, 43 anos, está no terceiro ano de Geografia na USP. É uma autodeclarado sedentário.

“Achei muito tranquilo circular com as bicicletas. É uma ótima ideia sem dúvida. Só tenho medo que o pessoal roube."

Ayrton Vignola/AE

William Sousa, 27 anos, aluno do terceiro ano da Faculdade Paulista de Serviço Social. Pedala 50km por semana e corre 30km: “É sensacional a ideia. Não tive dificuldade nenhuma de pedalar sob o calor e o ar seco, até porque estou acostumado a praticar esportes. Mas acho que mesmo para quem não está, não há dificuldade de percorrer pequenos trajetos.”

Ayrton Vignola/AE

Danilo Machado, de 27 anos, cursa o último ano de Engenharia Elétrica na USP. Não pratica atividade física há 9 anos: “Eu mesmo me desloco de carro aqui dentro, porque acaba sendo mais prático. Mas achei muito tranquilo usar a bicicleta. Quando implantarem, com certeza vou usar. Acho que a única dificuldade enquanto ciclista, no câmpus, é disputar espaço com os carros, que rodam em velocidade meio alta aqui dentro.”