‘Passei, mas estudo foi intenso’, diz aprovada em concurso público

“Passei no concurso para técnica judiciária do Tribunal Regional do Trabalho em 2013, quando eu tinha apenas três anos de formação. Ser servidora pública era um sonho desde a minha graduação em Direito. Até que passei rápido - foram somente três meses de estudo -, mas foi um tempo muito intenso. Pedi demissão do meu trabalho e estudava cerca de 12 horas por dia. Eu me dedicava ao cursinho intensivo por videoaulas e também resolvia as questões das provas anteriores.

Eu acredito que o estudo deve ser direcionado para o cargo que a pessoa almeja. Não acho que seja eficaz prestar todo e qualquer concurso, pois as matérias podem variar muito de um cargo para outro. Conhecer a banca que é responsável pela elaboração da prova também é importante e, claro, vale muito resolver as questões das provas anteriores para aquele cargo.

Meu objetivo, agora, é ser aprovada em um concurso para a magistratura do trabalho. É uma seleção muito difícil e bem concorrida, mas eu já comecei a me preparar. Por enquanto estudo sozinha, mas pretendo fazer um curso também. Tenho 29 anos. Dá tempo.”