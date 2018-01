Passeata chega ao Largo São Francisco

A passeata dos alunos, funcionários e professores em greve da USP, Unesp e Unicamp chegou ao Largo São Francisco por volta das 15 horas. Os manifestantes fecharam a pista da Avenida Paulista, no sentido Consolação-Paraíso, interrompendo todo o trânsito e, em seguida, desceram a Brigadeiro Luís Antônio ocupando apenas uma faixa da avenida até chegarem à Faculdade de Direito da USP. Até o momento a manifestação é pacífica e não houve confrontos. Segundo os organizadores da manifestação, "o objetivo do ato é manifestar o repúdio à ação realizada no câmpus do Butantã, que houve tropas da PM para reprimir um ato pacífico". Cerca de 220 policiais fizeram a segurança durante o trajeto dos manifestantes e outros 50 estão em frente ao Largo São Francisco. Segundo a PM, há cerca de 600 pessoas no ato. Para os organizadores da manifestação, o público total é de 1500 pessoas.