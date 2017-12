Participante do Enem pode se inscrever no Sisu na segunda-feira, dia 6

Os participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2013 poderão se inscrever a partir de segunda-feira, dia 6, no Sistema de Seleção Unificada (Sisu). O sistema centraliza as vagas das instituições públicas que adotam a nota do exame como vestibular. Os participantes poderão conhecer suas notas entre os dias 3 e 4 de janeiro.

A inscrição no Sisu fica aberta até as 23h59 do dia 10 de janeiro, pelo site http://sisu.mec.gov.br.

A lista de aprovados sai no dia 13 e as matrículas acontecerão entre 17 e 21 de janeiro. A segunda chamada será divulgada no dia 27 e as matrículas ocorrem entre 31 de janeiro e 4 de fevereiro.

No Sisu, os candidatos podem escolher até duas opções de cursos. No fim de cada dia em que o sistema fica aberto, é gerado uma nota de corte para cada curso na ampla concorrência e na opção por cotas. Dessa forma, o candidato pode testar é possível ingressar nos cursos pretendidos. No primeiro semestre deste ano, o Sisu ofereceu 283 mil vagas - o Ministério da Educação (MEC) ainda não divulgou o número de vagas da próxima seleção.

Confira o calendário:

Inscrições no Sisu:

De 6 a 10 de janeiro

Divulgação dos resultados da 1ª chamada:

13 de janeiro de 2014

Matrícula da 1ª chamada:

Dias 17, 20 e 21 de janeiro de 2014

Divulgação dos resultados da 2ª chamada:

27 de janeiro de 2014.

Matrícula da 2ª chamada:

31 de janeiro, 3 e 4 de fevereiro de 2014

Inscrição na lista de espera (somente para a ª opção de curso):

27 de janeiro até 7 de fevereiro de 2014