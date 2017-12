‘Parece que os professores se cansaram de ensinar’, diz aluno

Luiz Gustavo Correia Júnior, de 16 anos, estuda desde a 7ª série no Instituto Estadual de Educação, a maior escola pública de Santa Catarina. Agora no segundo ano do ensino médio, acredita que a educação está cada vez pior. “Muitos professores faltam na aula sem justificar, a maioria está estressada e por isso não há empenho”, disse. “Hoje fiquei o dia copiando conteúdo do livro e passando calor. O ventilador da sala está quebrado e a professora só reclamou.”

Sua namorada, Tamires Moraes, de 16 anos, também é aluna do segundo ano. “Minha preocupação é o vestibular. Acho que não vou passar. Considero duas aulas boas, as demais são fracas”, afirmou.

Já as amigas Eduarda Coelho Cunha, de 17 anos, e Rafaela Felix da Silva, de 16, alunas do terceiro ano, não sabem avaliar se houve diferença nos últimos anos. O ano mal começou, e elas não têm vontade de ir à aula.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Acreditam que o conteúdo é mal explicado, que as aulas são cansativas e não estão aprendendo. “Parece que os professores se cansaram de ensinar”, afirmou Eduarda.