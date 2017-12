‘Parceiras’ negam relação que não seja comercial com a Microcamp

As cinco empresas de tecnologia da informação identificadas como parceiras em materiais promocionais e no site da Microcamp – Intel, Microsoft, Dell, Adobe e Corel – afirmam não manter com a Microcamp qualquer relacionamento que não seja comercial. As companhias têm respaldo na Lei da Propriedade Industrial para interpelar judicialmente a empresa de cursos.

A Microsoft, por exemplo, afirma “não reconhecer” a Microcamp como uma parceira e diz que a rede “não tem autorização para fazer qualquer referência de parceria com a companhia em suas comunicações”.