Para que serve o Enem?

Avaliação do médio

A finalidade principal do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é avaliar o desempenho escolar e acadêmico ao fim do médio. A ideia é poder acompanhar a qualidade do ensino médio no País, implementar políticas públicas, criar uma referência nacional para o aperfeiçoamento dos currículos do ensino médio, desenvolver estudos e indicadores sobre a educação brasileira e estabelecer e critérios de acesso do participante a programas governamentais.

Acesso ao ensino superior

A nota do Enem é usada como forma total ou parcial de ingresso no ensino superior em diversas universidades, tanto da rede privada quanto da pública. Estudantes menores de 18 anos que não concluirão o ensino médio em 2016, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9394/96), não podem utilizar os resultados para esse fim, apenas para autoavaliação de conhecimentos.

Sisu, Prouni e Fies

O resultado obtido no Enem também serve para programas do Ministério da Educação – Sistema de Seleção Unificada (Sisu), Programa Universidade para Todos (Prouni) e Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Essa opção também não é válida para alunos menores de 18 anos que não concluirão o ensino médio em 2016.

Certificado de conclusão

Participantes maiores de 18 anos que ainda não concluíram a escolarização básica podem participar do Enem e pedir a certificação no ensino médio a uma das instituições que aderiram ao processo – institutos federais e secretarias estaduais de educação. Nesse caso, é preciso solicitar a opção já na inscrição e atingir, no mínimo, 450 pontos em cada uma das quatro provas objetivas do Enem e 500 na redação.