Para pais, o mais importante é professor conhecer aluno

SÃO PAULO - Os pais brasileiros consideram mais importante que os professores conheçam bem os alunos e mantenham boas relações com eles do que os conhecimentos específicos das disciplinas e as habilidades pedagógicas. A pesquisa foi feita com pais de alunos de mais de 12 anos em sete capitais brasileiras entre março e outubro de 2015 pela Pearson, empresa especializada em educação.

De acordo com o levantamento, que busca entender quais as qualidades consideradas mais importantes para um "bom professor", para 16% dos pais brasileiros a habilidade mais importante em um docente é conhecer seus alunos. Em segundo lugar, para 14,4% dos pais, estava ter um bom relacionamento com os alunos.

Os entrevistados poderiam escolher entre 10 características importantes para os professores. Conhecimentos específicos sobre a disciplina apareceu em 9º, sendo apontado por 4,8% dos pais, e habilidades de ensino em 10º, apontado por 4,7%.

Além dos pais, a pesquisa também ouviu alunos (com idades entre 15 e 19 anos), professores, diretores de escola e especialistas em educação.

Para os estudantes ouvidos pela pesquisa, a característica mais importante é ter bons relacionamentos (apontado por 15,1% dos entrevistados). Em segundo lugar, eles apontaram apresentar as ideias de forma clara (10,7%) e ser paciente e cuidadoso (9,4%).

Assim como os alunos, os professores também apontaram ter um bom relacionamento (15,3% dos entrevistados) como o mais importante para a docência. Em segundo lugar, eles apontaram o profissionalismo (10%) e conhecer os estudantes (9,8%).

Segundo os responsáveis pela pesquisa, os resultados mostram a importância da relação estudante-professor e que os programas de formação deveriam ter um maior foco nesse assunto para ajudar os docentes. Para eles, para que o professor desenvolva uma melhor relação com o aluno é importante explorar áreas, como treinar habilidades não cognitivas nos professores para que criem relações e confiança, práticas pedagógicas alinhadas com o desenvolvimento e aprendizado humano, treinar e praticar atividades em grupo, entre outras.