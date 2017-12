Para lembrar: Ensino médio é gargalo no País

SÃO PAULO - A dificuldade para melhorar os índices de desempenho educacional no ensino médio não é exclusividade do Estado de São Paulo. O diagnóstico se repete em todo País e especialistas apontam problemas similares até mesmo em outros países.

O Censo da Educação Básica, divulgado mês passado pelo Ministério da Educação (MEC), mostrou que o País ainda não conseguiu avançar na barreira em que se transformou essa etapa. O levantamento mostrou queda no número de alunos matriculados no País, ao mesmo tempo em que há cerca 1,5 milhão de jovens que deveriam estar no ensino médio e estão fora da escola.

No último Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), o ensino médio da rede pública do País ficou estagnado em 3,4 - a meta é chegar a 5,2 em 2021.

Currículo engessado, com 13 disciplinas obrigatórias, e pouca atratividade para o jovem são apontados como os principais problemas. O MEC tenta articular mudanças com as secretariais estaduais e lançou neste ano programa de bolsas de formação para os cerca de 500 mil professores dessa etapa.