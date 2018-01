PARA LEMBRAR: Dados de inscritos no Enem vazaram na web

Uma falha do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) permitiu, em 3 de agosto de 2010, acesso livre de internautas aos dados pessoais de 12 milhões de inscritos nas três edições anteriores do Enem. Ao longo daquele dia, estudantes cadastrados tiveram informações como nome, RG, CPF, data de nascimento e nome da mãe expostos em links abertos no site do Inep.

O Ministério da Educação (MEC) foi avisado pela reportagem do Estado sobre a falha, que levou horas para ser corrigida. As listas eram de uso interno do Inep e não deveriam estar disponíveis. Os links davam acesso aos arquivos com todos os inscritos das edições de 2007, 2008 e 2009, sem a necessidade de senha.