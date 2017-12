Para evitar ranking, divulgação das notas do Enem será alterada O Inep quer mudar a divulgação das notas do Enem. A declaração foi feita na quinta-feira pela presidente do órgão, Malvina Tuttman, em São Paulo. A proposta não foi detalhada, mas a ideia é evitar que escolas usem o desempenho do exame para fins publicitários. Segundo o MEC, a mudança não valerá para este ano.