Para evitar Fuvest, Enem pode cair nos dias 4 e 5 de dezembro

Para evitar coincidência de datas com a Fuvest, o Ministério da Educação estuda fazer em 4 e 5 de dezembro a prova para alunos prejudicados no sábado por erros na montagem do caderno amarelo do Enem. Num primeiro momento, o Instituto de Estudos e Pesquisas Educacionais, órgão responsável pelo Enem, tinha cogitado o último fim de semana de novembro ou o primeiro de dezembro para a realização do exame. Mas a prova da Fuvest, maior vestibular de São Paulo e o segundo do País, com 133,9 mil inscritos, está marcada para domingo, 28 de novembro.

A hipótese de deixar os dois maiores exames de seleção do País coincidirem não foi descartada de imediato porque, pelos primeiros relatórios recebidos pelo ministério, nenhum candidato foi prejudicado pelo caderno amarelo em São Paulo. Mas houve casos de alunos que receberam o caderno com problemas e conseguiram trocá-lo. Alguns deles se julgaram injustiçados, como Luan Estrela Pietro, de 18 anos, que fez o exame na Estácio UniRadial, zona sul de São Paulo. "O primeiro caderno que me deram tinha folha em branco e questões faltando", disse.

Depois do tempo perdido com a troca do caderno, Luan foi vítima de outra falha do Enem: preencheu o cartão-resposta na ordem invertida, por causa de um erro no cabeçalho. O MEC já admitiu o problema e vai fazer a correção invertida para o candidato que pedir. "Mas, se puder, quero fazer uma segunda prova. Quero fazer Medicina, é uma carreira muito concorrida."

Além da possibilidade de alunos que prestaram o Enem em São Paulo ganharem o direito a fazer a nova prova, a coincidência de datas com a Fuvest prejudicaria estudantes de outros Estados, já que o vestibular da USP atrai estudantes do País inteiro.

Um problema logístico para as datas de 4 e 5 de dezembro é a realização do Enem em mais de 600 unidades prisionais e socioeducativas do País nos dias 6 e 7.