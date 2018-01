Para evitar fraudes, MEC fará cadastro de graduados no ensino superior

O Ministério da Educação deve publicar nos próximos dias o Sistema de Consulta de Graduados, em que será possível checar dados sobre egressos de universidades federais e estaduais desde 2010.

O objetivo da iniciativa, segundo o Ministério, é possibilitar que os interessados possam contrastar as informações prestadas por supostos graduados, com aquelas declaradas pela universidades ao Censo do Ensino Superior, minimizando a possibilidade de fraudes e a prestação de informações inverídicas.

A consulta será pública, bastando inserir os dados de nome do estudante, data de nascimento ou nome da mãe, instituição em que concluiu o curso (nome, UF e cidade). O sistema estará disponível, em link específico, no portal da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (Seres).