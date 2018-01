Para estudantes, prova do Enem foi mais fácil que a do ano passado

Os primeiros candidatos a terminar o Enem neste sábado disseram que não houve problemas de organização durante a prova e avaliaram os testes como fáceis. Segundo os estudantes, não foi permitido o uso de lápis, borracha e régua, conforme previa o edital, e os aparelhos celulares tiveram de ser desligados e armazenados em envelopes.

"Caiu bastante texto, mas estava mais fácil do que esperava", disse Gabriel Fonseca, de 25 anos, que fez a prova no câmpus da Unip na Rua Vergueiro, zona sul. O estudante quer usar a nota do exame para compor a pontuação final do vestibular da Unifesp, onde prestará para Medicina. O maior medo dele é a prova de matemática, que será aplicada neste domingo, junto com a de Linguagens e Códigos e a Redação. "Aposto que vão falar de globalização ou internet."

Em Curitiba, os candidatos começaram a deixar o câmpus da PUC do Paraná por volta das 15h. Não houve maiores incidentes no local, onde mais de 13 mil pessoas prestaram o Enem. Com a experiência de 2010, quando houve erros de impressão de cadernos de provas, Diogo Ribeiro dos Santos, de 24, disse que a primeira coisa que fez foi conferir toda a prova para ver se estava completa. “A princípio parece que este ano vai dar tudo certo. Estava mais fácil que no ano passado, bem menos complicado do que eu esperava.” Ele pretende usar a nota do Enem para conseguir uma bolsa nas Faculdades Opet, onde já cursa Gestão em Tecnologia da Informação.

“Achei que estava fácil”, disse Daniela Guedes, de 18 anos. Ela pretende realizar o vestibular da Universidade Federal do Paraná (UFPR) em Administração, curso para o qual já está aprovada nos vestibulares da própria PUC e da Universidade Positivo. Mesmo que não passe na federal, ela espera que a nota do Enem ajude a abater a mensalidade em outra faculdade. Apesar de não ter observado nenhum problema, ela disse que estava com medo de eventuais falhas obrigarem à realização de novo exame. “Foi uma prova cansativa.”

Cauê Ferreira Geraldi, de 17 anos, não vai terminar o ensino médio este ano, mas usou o Enem para treinar. “Algumas questões eram muito grandes, mas fiz todas as que entendi”, disse.