Para estudantes, aprovação do curso de pós no MEC é essencial Para alunos de instituições não educacionais, o certificado de pós-graduação é essencial. "A primeira coisa que avaliamos no curso é se o MEC aprova. Ninguém quer o diploma para colocar na gaveta", diz Fátima Facchini, de 30 anos, aluna do Instituto Vellini. Somente com a pós ela pode atuar como ortodontista. “Quando comecei a atender convênios, tive de entregar uma declaração de que estava cursando”, lembra.