Paixão por montaria levou à escolha por veterinária

A escolha profissional do estudante do quinto ano de Veterinária da Universidade Anhembi Morumbi, Fernando Dal Sasso Mendonça Cruz*, de 22 anos, está ligada a uma antiga paixão. Além de gostar de animais, claro, ele pratica hipismo desde os cinco anos. “Nunca pensei em fazer outra faculdade. Sempre quis trabalhar com equinos e me especializar na área de reprodução.”

Atualmente, Cruz está no último ano da graduação, cumprindo apenas o estágio obrigatório na Coudelaria Rocas do Vouga. Localizado em Itu, no interior paulista, o local é especializado na criação de cavalos. “Faço a inseminação artificial nas éguas, coleto sêmen e acompanho o nascimento dos filhotes”, conta.

A oportunidade de trabalho surgiu por meio do veterinário responsável pelo centro hípico, Neimar Rocanti – professor de Cruz na graduação.

Além da vantagem de já atuar na área em que deseja sem ainda estar formado, Cruz tem outro motivo para comemorar: ao contrário de muitos estagiários de Veterinária, ele é remunerado. “Ganho por serviço, mas, em geral, há a cultura de não se pagar os estagiários da área”, diz.

