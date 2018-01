Pais de aluno vão indenizar professora agredida no RS Os pais de um estudante foram condenados a pagar R$ 2 mil de indenização por danos morais a uma professora agredida pelo filho. A decisão, tomada pela 1ª Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em julgamento de recurso contra sentença de primeiro grau, foi divulgada pelo site da instituição nesta segunda-feira.