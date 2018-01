Página no 'Tumblr' exibe imagens de atrasados do Enem

Várias imagens de vestibulandos de todo o País tentando argumentar com funcionários dos prédios nos portões, chorando ou se lamentando estão no "atraseienem". A página também inclui fotos de anos anteriores do exame.

A chuva que caiu no começo da tarde em algumas regiões de São Paulo e problemas de transporte público foram eleitos pelos vestibulando os "culpados" do dia, como presenciou a reportagem do Estado. Renato Queiroz, de 20 anos, veio de Barueri para a unidade da Uninove na Barra Funda, mas não conseguiu chegar a tempo. Ele disse que a conexão da linha de trem entre Barueri e Carapicuíba estava fechada e teve que pegar um ônibus. O estudante saiu às 11h30 de casa e tremia de nervosismo enquanto conversava com a reportagem por ter perdido a prova. "Agora vou ter que estudar e esperar os próximos vestibulares", diz ele, que quer ingressar em ciências econômicas.

Na Unip Paraíso, na zona sul, três candidatos chegaram poucos minutos depois do fechamento dos portões. Patrícia Gonzales, de 18 anos, ainda tentou bater na porta e tocar a campainha da unidade, mas não teve jeito. Chorando bastante, ela disse que saiu no mesmo horário de ontem, mas dessa vez não conseguiu chegar a tempo. "O problema é que o metrô estava muito lento e eu ainda desci uma estação antes e saí correndo. Estou até com falta de ar", diz ela, que mora na Mooca e queria cursar Ciências Contábeis.

Em Porto Velho, Rondônia, a candidata Sandra Pinheiro de Carvalho, 33 anos, não teve sorte. Por segundos não conseguiu entrar na instituição para fazer a segunda parte do Enem. “Ontem eu consegui chegar no horário. Mas hoje, eu cheguei, estava do outro lado da rua, pedi para não fechar, mas não teve jeito. Eu gritei e não adiantou nada. Moro muito longe, por isso me atrasei. Era só esperar eu atravessar a rua”. “Não é a primeira vez que faço o Enem. Se tivesse conseguido concluir, iria tentar Psicologia, Serviço Social. Agora é tentar no próximo ano, até conseguir”, contou.

O atraso não foi o único inimigo dos candidatos. Na Unip de Pinheiros, que fica na rua Padre Carvalho, na zona oeste, os portões fecharam às 12h59. A estudante Mariana Pereira, de 18 anos, ficou impedida de realizar o exame por ter esquecido o RG em casa.

Ela tentou ligar para o pai, mas não deu tempo, pois ele já estava em casa, na zona norte da cidade. Mariana está no último ano do ensino médio e faz curso de Equipamentos Biomédicos no Senai. "Queria fazer o exame só para me testar", afirmou. "Fiquei chateada porque treinei muito redação e queria fazer a prova. Meu pai ficou muito bravo e disse que foi falta de responsabilidade", disse a estudante.