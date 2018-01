Paes anuncia implantação de turno integral em 35% das escolas do Rio até 2016

Ao tomar posse para o segundo mandato como prefeito do Rio nesta terça-feira, 1.º de janeiro, Eduardo Paes anunciou um conjunto de propostas da nova gestão, que incluem turno integral escolar. As medidas foram publicadas em forma de decretos no Diário Oficial do Município.

O projeto Fábrica de Escolas constitui uma das medidas. Com ela, será possível implantar o turno integral em 35% da rede municipal de ensino até 2016. “Criamos hoje a Fábrica de Escolas, que terá o nome de Governador Engenheiro Leonel Brizola, com a tarefa de construir quase 300 unidades de ensino para permitir que cheguemos a 2016 com 35% das nossas crianças em turno único de verdade, com 7 horas dentro da escola. Isso representa o cumprimento de uma lei que estabeleceu como meta até 2020 para que todas as crianças da nossa rede de ensino estejam enquadradas no chamado ensino em tempo integral”, explicou Paes.