Outro suspeito de fraude do Enem é indiciado pela PF

A Polícia Federal indiciou na tarde desta segunda-feira, 5, Felipe Pradella, o terceiro suspeito de envolvimento no vazamento da prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2009, por violação de sigilo funcional e peculato. Dois colegas de trabalho de Pradella, ainda não identificados, também foram indiciados pelos mesmos crimes. Ao todo cinco pessoas já foram indiciadas no inquérito do caso Enem.

Pradella prestou depoimento à PF nesta segunda. Capoeirista e segurança, ele é o suposto mentor da fraude no Enem e teria atribuído o vazamento do exame a "alguém humilde e sem influência na empresa" - referindo-se à gráfica na qual estavam armazenados os documentos.

A informação consta do depoimento à PF do empresário Luciano Rodrigues, dono de uma pizzaria nos Jardins, em São Paulo, que admitiu ter procurado jornalistas para comunicar sobre a violação do sigilo.

Segundo ele, Pradella teria feito esse comentário na noite de terça-feira da semana passada. O segurança estava acompanhado do DJ Gregory Camillo de Oliveira Craid. Eles procuraram Rodrigues, que trabalhou quase 15 anos na área comercial da Agência Estado, para pedir a ele que fizesse a ponte com a imprensa.

A PF suspeita que a citação a "alguém humilde" pode ser apenas um blefe do segurança. A PF procurava Pradella para interrogá-lo e promover o seu indiciamento pelo vazamento, o que já ocorreu com o dono da pizzaria e com Gregory Craid - ambos foram enquadrados com base nos artigos 325 e 327 do Código de Processo Penal por violação de sigilo funcional.

Denúncia

O exame foi cancelado pelo ministro Fernando Haddad (Educação) na madrugada da última quinta-feira, após o Estado ter alertado o MEC de que a prova havia vazado. Dois homens entraram em contato com a reportagem pedindo R$ 500 mil para vender as provas. Por razões éticas, o Estado de S. Paulo não compra informações.

A nova prova do Enem, informou o diretor do Inep, Reynaldo Fernandes, já está pronta - uma prova de reserva também está montada e guardada em um cofre do instituto, em Brasília.

O ministério está correndo contra o tempo, mas, mesmo assim, os técnicos avaliam que devem aplicar o teste só na segunda quinzena de novembro, porque precisam refazer toda a logística de impressão, embalagem e distribuição e também corrigir as falhas de segurança detectadas na estratégia do exame marcado para este fim de semana.

(Com Sergio Pompeu e Renata Cafardo, de O Estado de S. Paulo)