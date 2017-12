Conheça os acadêmicos no páreo da eleição para a reitoria da USP

Vahan Agopyan, atual vice-reitor da USP

O HOMEM DA CONTINUIDADE

Vahan Agopyan, de 65 anos, é vice-reitor da USP e ex-diretor da Escola Politécnica. Tem o apoio do reitor e, portanto, enfrenta resistência dos setores mais à esquerda da universidade. Suas propostas são de continuidade dos apertos financeiros e prioridade para as chamadas atividades-fim da universidade. Quer também fazer convênios com a secretaria da Educação para que os alunos de licenciatura da USP tenham maior inserção nas escolas públicas.

Ildo Luis Sauer, professor da Poli e ex-diretor da Petrobrás

REFORMA PELO MERCADO

Ildo Luis Sauer, de 63 anos, é professor titular da Poli e foi diretor de Gás e Energia da Petrobrás, entre 2003 e 2007. Apesar de não estar sendo investigado, o Tribunal de Contas da União decretou a indisponibilidade dos seus bens por suspeita de irregularidades na aquisição da refinaria de Pasadena. Sauer faz oposição à atual gestão. Defende a reforma dos currículos dos cursos com ênfase na empregabilidade e empreendedorismo.

Ricardo Ribeiro Terra, professor da FFLCH

O INIMIGO DA BUROCRACIA

Ricardo Ribeiro Terra, de 69 anos, é professor titular de teoria das ciências humanas da FFLCH, especializado em filosofia política alemã. Não está atrelado à gestão atual, mas também não se coloca como oposição. Tem propostas polêmicas como a escolha do reitor e de diretores por meio de um comitê de busca, inclusive fora da universidade. Defende que boa parte dos problemas da USP está na “burocracia incapaz”.

Maria Arminda do Nascimento, diretora da FFLCH

ELA QUER MAIS DIÁLOGO

Maria Arminda do Nascimento Arruda é a atual diretora da FFLCH. Apesar de ter sido pró-reitora de Cultura e Extensão na gestão de Zago, hoje é a mais clara candidata da oposição. Ela acusa a atual reitoria de falta de diálogo durante o processo de cortes na área financeira. E diz que o governo não cumpre a lei e faz descontos no valor do ICMS que é repassado à USP. Defende que a universidade continue a manter as creches internas e o Hospital Universitário.