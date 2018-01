Órgão que faz SAT conhecerá experiência do Enem

Estadão.edu, com informações da Assessoria de Imprensa do Inep,

Técnicos do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) vão apresentar o Enem a representantes do College Board. A instituição norte-americana é responsável pelo Scholastic Assessment Test (SAT), exame aceito por praticamente todas as universidades dos EUA, que avalia as competências necessárias ao estudante para o ingresso na vida acadêmica.

O encontro será nesta quarta-feira, 22, das 9h às 17h, no auditório da Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio, em Brasília. O objetivo do evento, que discutirá os processos de admissão ao ensino superior no Brasil e nos EUA, é trocar experiências.

O contato entre o Inep e o College Board começou em abril, quando o presidente do Inep, Luiz Cláudio Costa, se reuniu, em Washington, com representantes da entidade norte-americana, durante o seminário Brazil-US Partnership for the 21st Century, promovido pela Câmara de Comércio americana, como parte da agenda da presidente Dilma Rousseff no país.

Aplicado em mais de 170 países, o SAT tem questões de múltipla escolha de leitura crítica e matemática e uma redação. Cada seção tem uma escala de pontuação de 200 a 800. O exame foi aplicado pela primeira vez em 1926. Hoje, o teste tem sete edições ao ano.

A diretora executiva do College Board, Judith Hegedus, virá a Brasília acompanhada do diretor do SAT, Steve Kotten, e da diretora internacional Julie Linn. Também estarão presentes ao evento os presidentes do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras (Crub), Ricardo Motta, da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes), Carlos Maneschy, e da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES), Gabriel Mário Rodrigues; o vice-presidente da Associação Brasileira das Universidades Comunitárias (Abruc), Marcelo Ferreira Lourenço; e o representante da Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e Municipais (Abruem), Carlos Alberto Silva.