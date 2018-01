Orçamento 2011 da União deve destinar R$ 4 bi para kits escolares O Orçamento da União para 2011 deve destinar R$ 4 bilhões para a compra e distribuição gratuita de kits escolares para 40 milhões de estudantes da rede pública do País. Esses kits terão, entre outros itens, uniforme completo, cadernos e mochila, disse nesta quarta à Agência Brasil, o relator-geral do Projeto de Lei do Orçamento, Gim Argello (PTB-DF).