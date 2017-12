Oposição critica MP que autoriza prorroação de contratos do Inep

O projeto do Enem que teve autorização para ser prorrogado é chamado “BRA/04/049”. Este projeto contrata diversos serviços, dentre eles o de consultor para trabalhar na “estruturação dos Questionários Socieconômicos para serem aplicados aos participantes do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - Encceja e ao Exame Nacional do Ensino Médio – Enem”.

No sábado, o Enem teve problemas ao aplicar a aprova amarela, que continha erros no cabeçalho do cartão-resposta e em parte do caderno de perguntas. Álvaro Dias chamou a prova de “trabalhada”.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“São esses consultores que terão os contratos prorrogados para fazer a mesma barbeiragem no ano que vem com milhares de estudantes. O presidente Lula disse no exterior que o exame do Enem foi um sucesso. Imaginem se não fosse. Já são 3.600 queixas protocoladas na Advocacia Pública. O Enem é uma trapalhada, é uma lambança, semeando a insegurança no ensino nacional”, afirmou o senador.

MP. A Medida Provisória 493/2010 autoriza vários órgãos do Poder Executivo a prorrogar – até 31 de janeiro de 2011 – contratos de projetos em andamento e contratações temporárias da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). O projeto também transforma 45 cargos de assistente de chancelaria em oito cargos de ministro de primeira classe. A MP foi aprovada ontem pela Câmara, e hoje pelo Senado, e agora segue para sanção.