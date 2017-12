Oportunidades para estudantes e recém-formados

Você ainda está na faculdade mas em busca de um estágio para entrar no mercado de trabalho? Ou se formou há pouco tempo e sonha em trabalhar em uma grande empresa? Para os dois casos, a dica é ficar ligado nos programas de estágio e trainee mais concorridos do País. Veja como participar do processo seletivo:

Nestlé

Formatura entre 2011 e 2012 em Administração, Ciências da Computação, Ciências do Alimento, Comunicação Social, Desenho Industrial, Design Gráfico, Direito, Economia, Engenharia, Farmácia, Gastronomia, Hotelaria, Nutrição, Psicologia, Química, Relações Internacionais, Sistemas da Informação e Turismo. Para o programa de trainee, são aceitos recém-formados há até dois anos em Administração, Ciências Contábeis, Economia, Engenharias, Marketing, Propaganda & Marketing, Publicidade & Propaganda, Química, Relações Internacionais.

Benefícios: 13o. salário, férias, vale-refeição, ajuda transporte, plano de saúde, seguro de vida, desconto em produtos da Nestlé e academia, mais participação nos lucros/resultados, seguro de vida, estacionamento, assistência médica/odontológica, previdência privada e cooperativa de crédito para os trainees.

Bolsa: não divulga

Para se candidatar: www.nestle.com.br/site/anestle/trabalhe_na_nestle.aspx, até 1/9

Ambev

As vagas de estágio são oferecidas em logística, financeira, gestão de pessoal, suprimentos, jurídica, engenharia, processo, qualidade e meio ambiente, portanto o interessado deve cursar os dois últimos anos de cursos nestas áreas. Os trainees devem ter se formado nos últimos dois anos em Administração de Empresas, Administração Publica, Agronomia, Análise de Sistemas, Ciência da Computação, Ciências de Alimentos, Ciências Biológicas, Ciências Contabeis, Ciências Econômicas, Economia, Engenharia (todas), Estatística, Farmácia, Marketing, Matemática, Publicidade e Propaganda, Química, Relações Internacionais, Sistemas de Informação, Direito Internacional, Processamento de Dados.

Benefícios: Vale-refeição, vale-transporte, seguro de vida e férias para estagiários. Trainees também têm direito a previdência privada, assistência médica e odontológica, cesta de natal, 14o. salário e auxílio material escolar para filhos.

Bolsa: Trainee regular: R$ 3700 / Trainee Industrial: R$ 3700/ Estágio: não divulga

Para se candidatar: www.traineeambev.com.br/, até 7/9 para trainees.www.estagioambev.com.br

Itaú/Unibanco

Formatura entre entre 2011 e 2013 em Comércio Exterior, Administração de Empresas, Ciências Contábeis, Atuária, Economia, Comunicação Social, Direito, Engenharia, Estatística, Física, Marketing, Matemática, Psicologia, Relações Internacionais ou cursos relacionados a TI. Para os trainees, recém-formados entre 2008 e 2010 em Administração com ênfase em comércio exterior, Logística, Administração de empresas, Ciências Contábeis, Atuária, Economia, Comunicação Social, Direito, Engenharia, Estatística, Física, Matemática, Psicologia, Relações Internacionais e cursos relacionados a TI.

Bolsa: Não divulga

Benefícios: Os estagiários recebem assistência médica, vale-refeição, vale-transporte, seguro de vida e férias. Os trainees ainda recebem ajuda-instalação para selecionados de fora de São Paulo, participação nos lucros, seguro de acidentes pessoais, assistência médica e odontológica, previdência privada.

Para se candidatar: www.itau.com.br/programas/ até 30/8. O programa de estágio está aberto até que as vagas sejam preenchidas.

GM

Não tem trainee

Formatura entre 2011 e 2012 em Administração, Publicidade, Marketing, Psicologia, Direito, Relações Públicas, Engenharia, cursos relacionados a TI e Design.

Bolsa: Não divulga

Benefícios: Alimentação, VT, seguro médico, seguro de vida em grupo e desconto na compra de automóvel.

Para se candidatar: www.elancers.net/frames/gm/frame_geral.asp, até 3/9

Rhodia

Não tem trainee

Formatura entre 2011 e 2012 nos cursos de Administração, Ciências da Computação, Ciências Contábeis, Direito, Economia, Engenharia, Estatística, Jornalismo, Letras, Marketing, Psicologia, Química, Relações Públicas, Secretariado e Sistemas da Informação.

Bolsa: R$ 700 a R$ 1334

Benefícios: Assistência médica e odontológica, vale-transporte, vale-refeição.

Para se candidatar: www.focotalentos.com.br/rhodia2011/, até 31/8

White Martins

Formatura entre 2011 e 2012.

Bolsa: Não divulga

Benefícios: Não divulga

Para se candidatar: www.whitemartins.com.br/novageracao

Brasil Foods

Estágio abre de acordo com as necessidades departamentais. Trainee precisa ter se formado nos últimos dois anos em Administração, Ciências Contábeis, Economia, Engenharias, Marketing, Comunicação, Relações Internacionais, Comércio Exterior e Medicina Veterinária.

Bolsa/Salário: Não divulga

Benefícios: Não divulga

Para se candidatar: http://www.brasilfoods.com/geracaobrasil/, até 9/9

Philip Morris

Os estagiários são recrutados de acordo com a necessidade. Os trainees trabalham com vendas, marketing, assuntos corporativos, operações, recursos humanos e finanças, portanto o curso deve ser alinhado a essas áreas.

Bolsa: não divulga

Benefícios: Assistência médica e odontológica, reembolso de 50% na compra de medicamentos, seguro de vida, plano de previdência privada, participação nos resultados, auxílio-instalação de um mês para trainees alocados fora de sua cidade.

Para se candidatar: http://www.dreves.com.br/pmbtrainees2011, até 17/9

Louis Dreyfus Commodities

Engenharia (mecânica, produção, química, eletrônica, elétrica, agrícola, automação, ambiental, de alimentos), Agronomia, Economia, Administração de Empresas, Ciências Contábeis, Estatística, Relações Internacionais, Comércio Exterior.

Bolsa: Entre R$ 1050 e R$ 1250 para estagiários. O valor do salário dos trainees 2011 ainda não foi definido.

Benefícios: Assistência médica, seguro de vida, vale-refeição, vale-transporte, reembolso-farmácia de 50%

Para se candidatar: www.ldcommodities.com.br, até 15/9

ExxonMobil

O candidato deve se formar entre 2011 e 2012. Em SP, só estudantes de química e engenharia química. Em Curitiba, Administração, Ciências Contábeis, Economia, Engenharia e Informática. No Rio, Administração, Ciências Contábeis, Economia, Engenharia Ambiental, Engenharia de Produção, Engenharia de Petróleo, Geologia e Jornalismo.

Bolsa: R$ 980

Benefícios: VT de R$ 120

Para se candidatar: www.exxonmobil.com.br, até 31/08

3M

Formatura entre 2008 e 2010 em Admnistração, Marketing. Engenharia e Comunicação Social com ênfase em Marketing

Salário: não divulgado

Benefícios: assistência médica e odontológica, seguro de vida em grupo, refeição, plano de previdência privada, transporte, entre outros.

Para se candidatar: www.dreves.com.br/3M, até 31/8

ALL

Formatura entre dezembro de 2008 e dezembro de 2010, para qualquer curso.

Salário: não divulgado

Benefícios: assistência médica e odontológica, vale-alimentação, vale-transporte, seguro de vida e participação nos resultados

Para se candidatar: http://www.alltrainee.com/, até 27/8

Bosch

Recém-formados ou com previsão de formatura para dezembro de 2010 em Administração de Empresas, Administração de Empresas com ênfase em Comércio Exterior, Marketing ou Logística, Ciências Econômicas, e Publicidade e Propaganda. Ou ainda em uma das Engenharias: Controle e Automação, Materiais, Produção, Elétrica, Eletrônica, Industrial, Processos, Mecânica ou Mecatrônica.

Salário: R$4.400,00

Benefícios: participação nos lucros e resultados, remuneração variável, 100% de subsídio para curso do segundo idioma estrangeiro durante o programa (se necessário), assistência médica e odontológica, seguro de vida, previdência privada, transporte coletivo, restaurante no local e acesso ao clube Bosch.

Para se candidatar: até 2/9 em http://www.bosch.com.br/

C&A

Graduados entre dezembro de 2007 e dezembro de 2010 em Administração de Empresas, Administração Mercadológica, Comércio Exterior, Arquitetura, Comunicação, Economia, Engenharia, Marketing, Relações Internacionais e Moda.

Salário: não divulgado

Benefícios: plano de saúde, refeição, estacionamento e cartão de desconto em compras nas lojas da rede

Para se candidatar: até 9/9 em http://www.cea.com.br/

CCR

Formados entre dezembro de 2008 e dezembro de 2010 Administração de Empresas, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Engenharias (Civil e Produção)

Salário: não divulgado

Benefícios: assistência médica e odontológica, vale-transporte, vale-refeição, previdência privada e participação nos resultados.

Para se candidatar: até 29/8 em www.ciadetalentos.com.br/ccr

Citi

Formatura entre dezembro de 2008 e dezembro de 2010 em diversos cursos

Salário: R$3.900,00

Benefícios: plano de saúde, 14º salário, seguro de vida, entre outros.

Para se candidatar: até 30/9 em http://www.citi.com.br/

Camargo Corrêa

Formatura entre dezembro de 2008 e dezembro de 2010 engenharia e admnistração

Salário: não divulgado

Benefícios: não divulgado

Para se candidatar: até 23/8 em www.across.com.br/camargocorrea

Escola Internacional de Alphaville

Pedagogia, Matemática e Letras para recém-formados ou alunos do último ano

Salário: R$1.500,00

Benefícios: plano de saúde e alimentação

Para se candidatar: até 30/9 em http://www.escolainternacional.com.br/

GE

Formatura a partir de dezembro de 2008 em Administração, Economia, Ciências Contábeis, Ciência da Computação, Engenharia da Computação, Engenharia de Sistemas de Informação, Engenharia de Produção, Engenharia Mecânica, Engenharia Elétrica, Engenharia de Controle e Automação e Engenharia Ambiental.

Salário: não divulgado

Benefícios: não divulgado

Para se candidatar: até 7/9 em www.ge.com/br

Gerdau

Recém-formados ou graduados há até dois anos em Administração, Economia, Engenharia (Metalúrgica, de Produção, Mecânica, Mecatrônica, Civil, de Materiais, Elétrica, Eletrônica, Química, Florestal, de Segurança, Ambiental, de Minas, de Automação, de Software e de Telecomunicações), Psicologia, Ciências Contábeis, Ciência da Computação, Marketing, Comércio Exterior, Física, Química, Sistemas de Informação e Direito.

Salário: não divulgado

Benefícios: não divulgado

Para se candidatar: até 1º/9 em http://www.traineesgerdau.com.br/

Grupo Bimbo

Formatura entre dezembro de 2008 e julho de 2010 em Engenharia Mecânica, Engenharia Mecatrônica, Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica, Engenharia de Alimentos, Engenharia Química, Engenharia de Produção, Ciência dos Alimentos, Química, Engenharia de Produção, Engenharia de Processos, Engenharia Civil, Administração de Empresas, Marketing, Economia e Publicidade e Propaganda

Salário: R$2.800,00

Benefícios: assistência médica e odontológica, vale-alimentação, academia, seguro de vida, desconto em produtos, estacionamento/vale-transporte.

Para se candidatar: até 30/8 em www.vagas.com.br/bimbo

GS&MD

Formatura entre 2007 e 2009 em Administração de Empresas, Engenharia, Marketing, Economia, Estatística, Turismo ou Hotelaria

Salário: R$1.800,00

Benefícios: auxílio-educação, participação nos resultados, assistência médica, vale-alimentação e vale-transporte ou subsídio em estacionamento.

Para se candidatar: até 10/9 em www.vagas.com.br/trainee_gsmd

Minerva

Graduados há até um ano em Administração de Empresas, Agronomia, Engenharia de Alimentos, Engenharia de Automação Industrial, Engenharia Mecânica, Engenharia de Produção, Medicina Veterinária, Zootecnia

Salário: R$1.700,00

Benefícios: auxílio-moradia.

Para se candidatar: até 3/9 em http://www.minerva.ind.br/

Riachuelo

Graduados há até um ano em Administração, Economia, Marketing, Engenharia, Moda, Recursos Humanos, entre outros

Salário: não divulgado

Benefícios: não divulgado

Para se candidatar: até 31/8 em http://www.riachuelo.com.br/

Souza Cruz

Formatura entre dezembro de 2008 e dezembro de 2010

Salário: R$3977,00

Benefícios: assistência médica e odontológica, plano de aposentadoria, alimentação.

Para se candidatar: até 25/8 em www.ciadetalentos.com.br/souzacruz

Unilever

Recém-formados ou que tenham concluído o curso de graduação ou pós-graduação entre 2008 e 2010 em qualquer curso

Salário: R$4.500,00

Benefícios: assistência médica e odontológica, alimentação, estacionamento, seguro de vida em grupo e plano de previdência privada.

Para se candidatar: até 1º/9 em http://www.unilever.com.br/

Vivo

Formatura entre dezembro de 2008 e dezembro de 2010 em diversos cursos

Salário: não divulgado

Benefícios: assistência médica e odontológica, auxílio-creche e auxílio babá, vale-alimentação, vale-transporte, previdência, provada, participação nos resultados, entre outros.

Para se candidatar: até 13/9 em www.vivo.com.br/programatrainees2011

Votorantim

Formatura entre dezembro de 2008 e dezembro de 2010 em Engenharias (todas), Geologia, Economia, Administração, Ciências Contábeis e Relações Internacionais.

Salário: R$4.100,00 (valor de 2010 que será reajustado em 2011)

Benefícios: previdência privada, assistência médica e odontológica, seguro de vida e acidentes pessoais, vale-refeição ou alimentação em restaurante nas dependências da empresa.

Para se candidatar: de 26/8 até 24/9 em http://www.votorantim.com.br/

Alcoa

Formatura entre junho de 2011 e dezembro de 2012 em cursos de Ciências Exatas e Humanas

Bolsa: não divulgado

Benefícios: seguro saúde, vale-transporte ou estacionamento, vale-refeição ou refeitório, seguro de acidentes pessoais.

Para se candidatar: até 31/8 em http://www.alcoa.com.br/