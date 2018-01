Onze palestras do TED para inspirar sua carreira

Como ser mais criativo, encontrar uma oportunidade no meio da crise, aproveitar melhor o tempo ou desenvolver um potencial? Quem quer viver e trabalhar melhor encontra nas palestras do TED um manancial de inspiração. A caprichada curadoria da organização sem fins lucrativos convida pessoas de destaque no mundo todo a compartilhar experiências.

As apresentações abastecem uma biblioteca online de quase 2 mil vídeos e são pautadas principalmente pela busca do sucesso e da felicidade. Em geral, porém, os depoimentos passam longe da banalização da autoajuda e das receitinhas pretensamente infalíveis. Em seu lugar, oferecem conhecimento, histórias e análises consistentes, lições de carreira e boas ideias.

Uma das coleções mais assistidas reúne oito palestras para quem quer encontrar o trabalho certo. A psicóloga social Amy Cuddy, por exemplo, da Universidade de Harvard, causa o maior impacto na audiência ao demonstrar como a linguagem corporal é capaz de nos definir e faz a maior diferença, é claro, em uma entrevista de emprego.

Na seleção a seguir, o Estado listou em ordem alfabética pelo nome do autor 11 palestras breves e inspiradoras. A mais longa tem 12 minutos. Para assistir com legenda, é só escolher o idioma depois de posicionar o mouse sobre o ícone cinza (“subtitles”), na parte inferior do vídeo, à direita.

1) Andy Puddicombe: Ficar dez minutos sem fazer nada é transformador

De acordo com esse especialista em meditação, a vida e o trabalho melhoram significativamente quando damos um tempo e ficamos realmente à toa, longe das ansiedades e dos acessórios distrativos (nada de celular, livro ou filme, por exemplo). Dez minutos por dia.

2) Arianna Huffington: Durma mais e seja bem-sucedido

A jornalista, escritora e fundadora do Huffington Post garante que uma boa noite de sono é o melhor caminho para despertar ideias extraordinárias, melhorar a produtividade e tomar decisões mais espertas.

3) Bel Pesce: Como matar seus sonhos em cinco passos

Bel Pesce é ex-aluna do MIT, criadora da escola de empreendedorismo FazINOVA e autora dos livros A Menina do Vale, A Menina do Vale 2 e Procuram-se Super-heróis. Em sua palestra no TED, ela derruba cinco mitos que frustram e interrompem a trajetória profissional de muitas pessoas.

4) Carol Dweck: Será que você realmente fracassou ou só não conseguiu acertar... ainda?

Renomada pesquisadora no campo da motivação, Carol Dweck estuda em profundidade o que faz estudantes e profissionais terem ou não sucesso em suas jornadas. Segundo ela, é possível aumentar a capacidade do cérebro de aprender e resolver problemas.

5) Kare Anderson: Seja um criador de oportunidades

Como usar o talento para construir algo significativo na vida, mesmo sendo extremamente tímido? A colunista da Forbes conta que foi diagnosticada com timidez crônica quando era menina e ainda assim se transformou em uma criadora de oportunidades.

6) Nilofer Merchant: Transforme a reunião de trabalho em uma caminhada

Palestrante e escritora, Nilofer Merchant trabalha com inovação e cultura no Vale do Silício. Ela acha que passamos tempo demais sentados e propõe transformar a próxima reunião em uma caminhada. Ao andar, a conversa e as ideias fluem melhor. “Sentar é o ‘fumar’ da nossa geração”, diz.

7) Roselinde Torres: O que é preciso para ser um grande líder (em menos de 10 minutos)

Para onde você olha ao antecipar mudanças? Quão diversificada é sua rede de contatos? Você tem coragem de abandonar o passado? Especialista em liderança, Roselinde Torres diz que quem se prepara para liderar tem de refletir profundamente sobre essas três questões. As respostas não estão na sala de aula.

8) Sarah Lewis: O poder da quase-vitória

Será que ao perder por um triz podemos obter mais sucesso do que jamais imaginamos? A crítica de arte e historiadora Sarah Lewis percebeu que nem toda pintura é uma obra-prima, mesmo que o autor seja genial. Começou então a estudar a “quase-vitória” e seu efeito na vida das pessoas.

9) Shawn Achor: O segredo da felicidade no trabalho

Com uma prosa rápida e divertida, Shawn Achor nos convida a refletir sobre a ordem dos fatores: é o trabalho que nos torna felizes ou é a nossa felicidade que faz com que sejamos mais produtivos? A segunda alternativa, na opinião do psicólogo, é a mais verdadeira.

10) Shimpei Takahashi: Pratique o jogo das ideias originais

O designer de brinquedos Shimpei Takahashi enfrentou o maior bloqueio criativo por causa de uma regra: é preciso usar dados como ponto de partida ao desenvolver novos produtos. Nessa palestra, ele conta que as ideias mais originais e bacanas só começaram a surgir quando se rebelou, deixou os dados de lado e passou a praticar um joguinho supersimples.

11) Yves Morieux: Seis ideias para descomplicar a dinâmica de trabalho

Por que tantos profissionais se sentem infelizes e descomprometidos no trabalho? Talvez porque o mundo corporativo seja vertiginosamente complexo e apoiado em pilares de gestão obsoletos. Na opinião do consultor Yves Morieux, seis regras ajudam a simplificar essa dinâmica de um jeito inteligente. A primeira: entenda qual é a verdadeira função dos seus colegas.