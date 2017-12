ONU alerta que meta de educação para 2030 está ameaçada

NAÇÕES UNIDAS - Anos de negligência deixaram 260 milhões de crianças sem escola enquanto outras 400 milhões são analfabetas funcionais, disse nesta quarta-feira, 19, Gordon Brown, enviado especial da ONU para educação. Ele advertiu que, se uma maneira melhor de financiar a educação não for encontrada, mais de 800 milhões de jovens terão deixado a escola até 2030 sem ter obtido as ferramentas necessárias para conseguir um emprego. Segundo ele, o número representa metade das 1,6 bilhão de crianças no mundo.

Brown disse que, se ações não forem tomadas agora, o objetivo da ONU de garantir que todas as crianças tenham uma educação secundária de qualidade até 2030 não será atingido, nem em 2050 nem em 2100.

Como solução, o enviado especial da organização propõe a criação de um novo Centro Financeiro Internacional para Educação, o qual destravaria quase US$ 10 bilhões anualmente para novos investimentos em educação e ajudaria a atingir a meta para daqui 13 anos. A ajuda para educação neste momento, segundo ele, é de aproximadamente US$ 12 bilhões por ano, “assim que estamos falando em duplicar a ajuda”, disse.

Se o novo centro puder levantar US$ 2 bilhões em garantias dos países que incluem os doadores atuais - e se eles puderem levantar esse valor em subsídios “para reduzir empréstimos e convertê-los em crédito -, então poderíamos aumentar os investimentos em educação de cerca US$ 9 bilhões a US$9,5 bilhões por ano”, acrescentou Brown.

Se não conseguirmos esse financiamento, “milhões de crianças estarão nas ruas e não nas escolas”. “E as meninas serão a maioria que ficará sem educação; e nas zonas de conflito, a maioria das crianças não terão oportunidades de estudar”, disse. /Associated Press