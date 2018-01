Online, MBA dá flexibilidade, mas cobra disciplina

A primeira vez em que Antonio José Barata se matriculou em um MBA, acabou deixando o curso pela metade. “Recebi uma proposta de trabalho no exterior e tive de interromper o MBA”, conta. Passou oito anos fora do País, voltou ao Brasil, começou a empreender na área de energia solar e decidiu, mais uma vez, entrar em um MBA. “Mas agora preferi fazer em EAD. Assim, se aparecer alguma oportunidade de trabalho em outro lugar, não preciso largar o curso.”

Está fazendo gerenciamento de Projetos na Fundação Getulio Vargas (FGV) e não se arrepende da opção. “Vi ainda outras vantagens, como não perder tempo no deslocamento e ter a disponibilidade do professor a todo momento”, diz o empresário. O principal desafio foi estabelecer uma disciplina para os estudos. “De início tive dificuldade, até incorporar à rotina. A plataforma ajuda bastante porque vai acumulando dados sobre seus estudos, mostra suas estatísticas. É uma forma de avaliação de quanto você se dedica”, explica.

Conseguir se organizar para estudar sem horário e local preestabelecidos é uma das grandes dificuldades de quem opta por se matricular em cursos a distância, em qualquer etapa da sua formação. Mas esse é um problema contornável, garante Gerson Lachtermacher, diretor de Programas e Processos Acadêmicos da FGV. “O controle do tempo e a concentração para o estudo são aprendizados também. No decorrer do curso online, os alunos aprendem essa competência importante, que vai ser muito útil no trabalho.”

Na visão de Lachtermacher, o aluno do EAD sai com competências extras, para além do que é aprendido no presencial. Mesmo o networking, que a princípio pode parecer comprometido, acaba se estabelecendo de outras maneiras entre os participantes do curso. “Hoje é possível contratar programadores na Índia porque sai mais barato. Você trabalha a distância, pode fazer networking a distância. E fica muito rico porque montamos grupos para trabalhos com pessoas espalhadas pelo Brasil, que trazem experiências diversas”, afirma.

Questões culturais

O gerente de projetos em Tecnologia da Informação (TI) José Freitas tem um horário flexível de trabalho e se adaptou bem ao MBA em EAD. Ele cursa Gestão de Projetos no Ibmec e conta que até agora só viu pontos positivos. “Às vezes tenho uma tarde livre, que eu aproveito para estudar. Se fosse no presencial, teria de esperar e me deslocar no horário determinado”, afirma. Outra grande vantagem para ele foi do ponto de vista financeiro. “A diferença de custo é bem grande.”

Freitas sente, contudo, que alguns colegas ainda têm dificuldade com a modalidade. “Temos de participar, explorar todos os recursos que a instituição oferece. No grupo de WhatsApp da classe, estou sempre estimulando meus colegas a serem mais ativos”, conta o gerente de projetos.

O diretor de ensino EAD do Ibmec, Pedro Regazzo, explica que a instituição oferece diferentes canais de interação, como fóruns sobre cada uma das aulas e momentos de encontros ao vivo, via internet, em que todos os alunos podem se ver e falar. “Pela plataforma é possível ter uma boa interação. Os alunos se conhecem, trocam ideias, e o professor atua como um mediador”, explica.

Se a tecnologia cumpre o papel de quebrar as barreiras da distância física, o tempo tem ajudado a acabar com a barreira do preconceito com o EAD. “À medida em que o mercado percebe que o aluno do EAD tem o mesmo conhecimento e é ainda alguém mais disciplinado, as distinções entre as modalidades somem.” Além disso, a certificação é exatamente a mesma para o curso, independentemente de a modalidade escolhida ser presencial ou a distância.

FGV

Curso: MBA em Gerenciamento de Projetos

Início das aulas: 30/9

Duração: 14 meses

Custo: R$ 22.144,50 (em São Paulo) - preço pode variar de acordo com a cidade do polo

Site: fgv.br/mbaonline

Ibmec

Curso: MBA em Gestão de Projetos

Início das aulas: 8/8

Duração: 18 meses (3 semestres)

Custo: R$ 15.427,34

Site: ibmec.br

ESPM

Curso: MBA em Marketing

Início das aulas: 21/8

Duração: 4 semestres

Custo: R$ 698 mais 26 vezes de R$ 641

Site: espm.br

Fiap

Curso: MBA em Gestão de TI

Início das aulas: 30/9

Duração: 12 meses

Custo: R$ 17.119, 14 à vista

Site: fiap.com.br