ONGs de educação podem receber até R$ 120 mil

No Brasil, das 338 mil ONGs que existem atualmente – conforme levantamento feito pela Abong (Associação Brasileira de Organizações não Governamentais) –, grande parte delas desenvolve iniciativas como educar para a vida, cuidar do meio ambiente, gerar renda e mobilizar a comunidade. Entretanto, muitas vezes, sem apoio financeiro ou técnico, elas tendem a frear ou simplesmente barrar seus projetos. Para investir em iniciativas como essas, o Fundo Itaú Excelência Social (Fies) está com inscrições abertas, até o dia 31 de agosto, para as ONGs interessadas em receber apoio financeiro e técnico. Serão selecionadas 12 organizações, que vão receber, cada, R$ 120 mil, num total de R$ 2,4 milhões.

Além do recurso, durante dois anos, consultores do Fundo Itaú Social vão acompanhar, periodicamente, os aspectos técnicos e financeiros das instituições, por meio de oficinas de gerenciamento de programas e atividades de capacitação, presencial ou a distância.

Para participar, as ONGs precisam estar desenvolvendo, há no mínimo dois anos, programas relacionados aos temas de educação infantil, ambiental ou mercado de trabalho. Na categoria educação infantil, as instituições devem atuar com projetos ligados ao desenvolvimento de crianças com até 5 anos. Já no caso da educação ambiental, elas devem ter programas voltados à formação de crianças e adolescentes de 6 a 17 anos. No tema educação para o trabalho, podem ser inscrever ONGs que mantenham iniciativas de capacitação de adolescentes e jovens de até 24 anos para a profissionalização e inserção no mercado de trabalho.

Entre as exigências para o processo de seleção, as ONGs precisam ser brasileiras, não possuir qualquer fim lucrativo, e ter orçamento anual igual ou superior a R$ 120 mil. Os escolhidos serão anunciados a partir do dia 26 de novembro.

Segundo a instituição, desde 2004, já foram destinados mais de R$ 20 milhões para programas educacionais de 116 ONGs, beneficiando mais de 22 mil crianças e 2 mil educadores. O fundo destina 50% do valor da sua taxa de administração a programas de organizações sociais.

Os projetos podem ser inscritos pelos sites www.itau.com.br/fies e www.fundacaoitausocial.org.br.

Fonte: http://porvir.org/porcriar/ongs-de-educacao-podem-receber-ate-r-120-mil/20120824