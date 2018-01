Onde estudar meteorologia

Quem pretende se tornar um meteorologista não tem muitas opções para escolher onde estudar no Brasil. Apenas oito universidades disponibilizam o curso - de onde saem todos os profissionais que atuam no país. Saiba mais: Sob chuva e (muita) pressão Física aplicada Evitando tragédias Apesar de as vagas estarem apenas em instituições públicas, a concorrência não é das maiores. Na Fuvest de 2010, por exemplo, foram menos de 5 candidatos por vaga. Conheça os cursos e as universidades: Universidade Federal do Rio de Janeiro Instituto de Geociências do Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza www.meteorologia.ufrj.br/home.asp Universidade de São Paulo Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas www.iag.usp.br Universidade Federal de Pelotas Faculdade de Meteorologia www.ufpel.tche.br Universidade Federal de Santa Maria Curso de Meteorologia www.ufsm.br Universidade Federal de Campina Grande Curso de Meteorologia www.ufpb.br Universidade Federal de Alagoas Curso de Meteorologia www.ufal.edu.br/ufal Universidade Federal do Pará Centro de Geociências www.uea.edu.br Universidade do Estado do Amazonas Curso de Meteorologia www.uea.edu.br