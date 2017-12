Olimpíada de Português quer 9 milhões de estudantes

O concurso premia 15 estudantes em três categorias: poesia, memória e artigo de opinião. Podem se inscrever alunos a partir do 5º ano do ensino fundamental e do 2º e 3º ano do ensino médio. Os professores e escolas dos estudantes vencedores também são premiados. As inscrições vão até 14 de maio e são gratuitas.

O programa foi criado em 2002 pela Fundação Itaú Social, com o objetivo de ampliar o domínio do idioma e a capacidade de expressão por meio da leitura e da escrita das crianças e adolescentes. O projeto foi adotado pelo MEC em 2007 e transformado em política pública.

O modelo da olimpíada é bianual, sendo os anos ímpares dedicados à formação dos professores e os anos pares, aos prêmios. Na etapa de premiação, são organizadas oficinas de leitura e escrita, realizadas pelos professores em sala de aula, com a utilização do material de apoio distribuído pela organização da olimpíada.

Os interessados em participar tem de comunicar seus professores, que deverão preencher a ficha de inscrição. Os campos relativos à escola deverão ser preenchidos pelo diretor. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.