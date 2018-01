Olimpíada de Matemática bate recorde em inscrições

A 8ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP 2012), cuja primeira fase acontece no dia 5 de junho, tem mais de 19 milhões de alunos inscritos. Os estudantes, do 6º ao 9º ano do ensino fundamental e do ensino médio, pertencem a mais de 46 mil instituições públicas de todo o País.

Os participantes que tiverem destaque na competição, além de receberem medalhas, poderão participar do Programa de Iniciação Científica Júnior (PIC-OBMEP), que lhes dará direito a uma bolsa do CNPq. No total, serão oferecidas 4,5 mil bolsas neste ano. Posteriormente, os medalhistas poderão participar do Programa de Iniciação Científica e de Mestrado (PICME) oferecido por diversas instituições de ensino superior.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os professores e as escolas serão premiados pelo desempenho de seus alunos e as Secretarias de acordo com o desempenho das instituições de ensino da sua região.

A segunda fase da OBMEP acontece no dia 15 de setembro e os premiados terão seus nomes divulgados em 30 de novembro.