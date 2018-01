Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas abre inscrições

A partir desta segunda-feira, 18, as escolas da rede pública podem inscrever os alunos na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Obmep) de 2013. As inscrições vão até 5 de abril, no site www.obmep.org.br. A previsão é de que aproximadamente 20 milhões de estudantes de todo o País participem da competição.

A olimpíada visa a estimular a revelação de alunos com grande aptidão para a matemática. Qualquer escola pública pode inscrever os estudantes em três níveis: o nível 1 para alunos do 6.º e 7.º anos do ensino fundamental, o nível 2 para os do 8.º e 9.º anos e o nível 3 para os do 1.º ao 3.º ano do ensino médio.

As provas da primeira fase da competição serão aplicadas no dia 4 de junho, em horário a ser definido pela própria escola. Os alunos com melhor desempenho serão classificados para a segunda fase, que ocorrerá no dia 14 de setembro, às 14h30 (horário de Brasília), em locais que ainda serão definidos.

Na edição deste ano, serão lançados os clubes de matemática para disseminar o estudo da disciplina no País e incentivar o desenvolvimento intelectual dos alunos. Alunos de todo o País podem formar os clubes e inscrevê-los no blog http://clubes.obmep.org.br/blog.

A divulgação dos vencedores da olimpíada será feita no dia 29 de novembro. No total, 6 mil alunos serão premiados com medalhas, das quais 500 de ouro, 900 de prata e 4.600 de bronze. Além disso, 46.200 alunos ganharão menções honrosas. Todos os medalhistas serão convidados para participar do Programa de Iniciação Científica da Obmep, em 2014.

A olimpíada é um projeto do Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (Impa) e existe desde 2005. É promovida pelos Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação e da Educação, com o apoio da Sociedade Brasileira de Matemática. No ano passado, mais de 19 milhões de alunos de 46.728 escolas participaram.