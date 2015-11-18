Ocupações em SP já chegam a 48 escolas, diz Secretaria de Educação

O Estado de S.Paulo
18 Novembro 2015 | 20h57
A Secretaria Estadual de Educação de São Paulo confirmou que 48 escolas estaduais estão com ocupadas até as 20h de quarta-feira, 18. As unidades estão tomadas porque alunos e professores têm se posicionado contrários ao programa de reorganização escolar anunciado pelo governo Geraldo Alckmin (PSDB) - que inclui fechamento de 93 escolas e transformação de unidades em ciclo único.
Das 48 unidades ocupadas, 23 são na cidade de São Paulo. Onze delas somente na zona sul da cidade.
Parte das ocupações tem participação da Apeoesp, principal sindicato dos professores da rede estadual de São Paulo. O Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST) também participa da mobilização em parte das unidades.
Confira a lista:
|NOME DA ESCOLA
|DIRETORIA DE ENSINO
|EE STELA MACHADO
|BAURU
|EE CARLOS GOMES
|CAMPINAS LESTE
|EE JOÃO KOPKE
|CENTRO
|EE CAETANO DE CAMPOS
|CENTRO
|EE DONA ANA ROSA DE ARAUJO
|CENTRO OESTE
|EE FERNÃO DIAS PAES
|CENTRO OESTE
|EE GODOFREDO FURTADO
|CENTRO OESTE
|EE RAUL FONSECA
|CENTRO SUL
|EE DELCIO DE SOUZA CUNHA
|DIADEMA
|EE DIADEMA
|DIADEMA
|EE SUELY MACHADO DA SILVA
|FRANCA
|EE JOSEPHA PINTO CHIAVELLI
|ITAPEVI
|EE DR. ELOY DE MIRANDA CHAVES
|JUNDIAÍ
|EE PROF(O) ASTROGILDO ARRUDA
|LESTE 2
|EE ROGER JULES DE CARVALHO MANGE
|LESTE 2
|EE MARIA REGINA MACHADO DE CASTRO
|LESTE 2
|EE SHINQUICHI AGARI
|LESTE 2
|EE DEPUTADO JOÃO DÓRIA
|LESTE 2
|EE SALVADOR ALLENDE GOSSENS
|LESTE 3
|EE PROF(A) MARIA ELENA COLÔNIA
|MAUÁ
|EE SANTINHO CARNEVALE
|MAUÁ
|EE MARTIN EGIDIO DAMY
|NORTE 1
|EE SILVIO XAVIER
|NORTE 1
|EE CASTRO ALVES
|NORTE 2
|EE CORONEL ANTONIO PAIVA SAMPAIO
|OSASCO
|EE LEONARDO VILLAS BOAS
|OSASCO
|EE PROF(A) HELOISA ASSUMPÇÃO
|OSASCO
|EE ANTONIO DE MELO COTRIM
|PIRACICABA
|EE MARIO AVEZANI
|PIRASSUNUNGA
|EE ANTONIO ADIB CHAMMAS
|SANTO ANDRÉ
|EE DR. AMÉRICO BRASILIENSE
|SANTO ANDRÉ
|EE JOSE AUGUSTO DE AZEVEDO ANTUNES
|SANTO ANDRÉ
|EE PROF(O) OSCAVO DE PAULA E SILVA
|SANTO ANDRÉ
|EE VALDOMIRO SILVEIRA
|SANTO ANDRÉ
|EE SENADOR JOÃO GALEÃO CARVALHAL
|SANTO ANDRÉ
|EE TITO LIMA
|SÃO BERNARDO DO CAMPO
|EE MAJOR MIGUEL NAKED
|SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
|EE COMENDADOR MIGUEL MALUHY
|SUL 1
|EE FLÁVIO JOSÉ OSÓRIO NEGRINI
|SUL 1
|EE MARY MORAES
|SUL 1
|EE NEIDE APARECIDA SOLITTO
|SUL 1
|EE SABOYA DE MEDEIROS
|SUL 1
|EE ANTONIO MANOEL ALVES DE LIMA
|SUL 2
|EE JOSÉ LINS DO REGO
|SUL 2
|EE MARILSA GARBOSSA FRANCISCO
|SUL 2
|EE SINHÁ PANTOJA
|SUL 2
|EE EULÁLIA SILVA
|SUL 2
|EE TANCREDO NEVES
|SUL 3
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