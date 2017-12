Ocupações em SP já chegam a 48 escolas, diz Secretaria de Educação

A Secretaria Estadual de Educação de São Paulo confirmou que 48 escolas estaduais estão com ocupadas até as 20h de quarta-feira, 18. As unidades estão tomadas porque alunos e professores têm se posicionado contrários ao programa de reorganização escolar anunciado pelo governo Geraldo Alckmin (PSDB) - que inclui fechamento de 93 escolas e transformação de unidades em ciclo único.

Das 48 unidades ocupadas, 23 são na cidade de São Paulo. Onze delas somente na zona sul da cidade.

Parte das ocupações tem participação da Apeoesp, principal sindicato dos professores da rede estadual de São Paulo. O Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST) também participa da mobilização em parte das unidades.

Confira a lista:

NOME DA ESCOLA DIRETORIA DE ENSINO EE STELA MACHADO BAURU EE CARLOS GOMES CAMPINAS LESTE EE JOÃO KOPKE CENTRO EE CAETANO DE CAMPOS CENTRO EE DONA ANA ROSA DE ARAUJO CENTRO OESTE EE FERNÃO DIAS PAES CENTRO OESTE EE GODOFREDO FURTADO CENTRO OESTE EE RAUL FONSECA CENTRO SUL EE DELCIO DE SOUZA CUNHA DIADEMA EE DIADEMA DIADEMA EE SUELY MACHADO DA SILVA FRANCA EE JOSEPHA PINTO CHIAVELLI ITAPEVI EE DR. ELOY DE MIRANDA CHAVES JUNDIAÍ EE PROF(O) ASTROGILDO ARRUDA LESTE 2 EE ROGER JULES DE CARVALHO MANGE LESTE 2 EE MARIA REGINA MACHADO DE CASTRO LESTE 2 EE SHINQUICHI AGARI LESTE 2 EE DEPUTADO JOÃO DÓRIA LESTE 2 EE SALVADOR ALLENDE GOSSENS LESTE 3 EE PROF(A) MARIA ELENA COLÔNIA MAUÁ EE SANTINHO CARNEVALE MAUÁ EE MARTIN EGIDIO DAMY NORTE 1 EE SILVIO XAVIER NORTE 1 EE CASTRO ALVES NORTE 2 EE CORONEL ANTONIO PAIVA SAMPAIO OSASCO EE LEONARDO VILLAS BOAS OSASCO EE PROF(A) HELOISA ASSUMPÇÃO OSASCO EE ANTONIO DE MELO COTRIM PIRACICABA EE MARIO AVEZANI PIRASSUNUNGA EE ANTONIO ADIB CHAMMAS SANTO ANDRÉ EE DR. AMÉRICO BRASILIENSE SANTO ANDRÉ EE JOSE AUGUSTO DE AZEVEDO ANTUNES SANTO ANDRÉ EE PROF(O) OSCAVO DE PAULA E SILVA SANTO ANDRÉ EE VALDOMIRO SILVEIRA SANTO ANDRÉ EE SENADOR JOÃO GALEÃO CARVALHAL SANTO ANDRÉ EE TITO LIMA SÃO BERNARDO DO CAMPO EE MAJOR MIGUEL NAKED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS EE COMENDADOR MIGUEL MALUHY SUL 1 EE FLÁVIO JOSÉ OSÓRIO NEGRINI SUL 1 EE MARY MORAES SUL 1 EE NEIDE APARECIDA SOLITTO SUL 1 EE SABOYA DE MEDEIROS SUL 1 EE ANTONIO MANOEL ALVES DE LIMA SUL 2 EE JOSÉ LINS DO REGO SUL 2 EE MARILSA GARBOSSA FRANCISCO SUL 2 EE SINHÁ PANTOJA SUL 2 EE EULÁLIA SILVA SUL 2 EE TANCREDO NEVES SUL 3