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Ocupações em SP já chegam a 48 escolas, diz Secretaria de Educação

Alunos e professores são contrários ao programa de reorganização escolar anunciado pelo governo Geraldo Alckmin (PSDB)

O Estado de S.Paulo

18 Novembro 2015 | 20h57

A Secretaria Estadual de Educação de São Paulo confirmou que 48 escolas estaduais estão com ocupadas até as 20h de quarta-feira, 18. As unidades estão tomadas porque alunos e professores têm se posicionado contrários ao programa de reorganização escolar anunciado pelo governo Geraldo Alckmin (PSDB) - que inclui fechamento de 93 escolas e transformação de unidades em ciclo único.

Das 48 unidades ocupadas, 23 são na cidade de São Paulo. Onze delas somente na zona sul da cidade.

Parte das ocupações tem participação da Apeoesp, principal sindicato dos professores da rede estadual de São Paulo. O Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST) também participa da mobilização em parte das unidades. 

Confira a lista:

NOME DA ESCOLA DIRETORIA DE ENSINO
EE STELA MACHADO BAURU
EE CARLOS GOMES CAMPINAS LESTE
EE JOÃO KOPKE CENTRO
EE CAETANO DE CAMPOS  CENTRO
EE DONA ANA ROSA DE ARAUJO CENTRO OESTE
EE FERNÃO DIAS PAES CENTRO OESTE
EE GODOFREDO FURTADO CENTRO OESTE
EE RAUL FONSECA CENTRO SUL
EE DELCIO DE SOUZA CUNHA DIADEMA
EE DIADEMA DIADEMA 
EE SUELY MACHADO DA SILVA FRANCA
EE JOSEPHA PINTO CHIAVELLI  ITAPEVI
EE DR. ELOY DE MIRANDA CHAVES  JUNDIAÍ
EE PROF(O) ASTROGILDO ARRUDA LESTE 2
EE ROGER JULES DE CARVALHO MANGE LESTE 2
EE MARIA REGINA MACHADO DE CASTRO LESTE 2
EE SHINQUICHI AGARI LESTE 2
EE DEPUTADO JOÃO DÓRIA LESTE 2
EE SALVADOR ALLENDE GOSSENS LESTE 3
EE PROF(A) MARIA ELENA COLÔNIA MAUÁ
EE SANTINHO CARNEVALE MAUÁ
EE MARTIN EGIDIO DAMY NORTE 1
EE SILVIO XAVIER  NORTE 1
EE CASTRO ALVES NORTE 2
EE CORONEL ANTONIO PAIVA SAMPAIO OSASCO
EE LEONARDO VILLAS BOAS OSASCO
EE PROF(A) HELOISA ASSUMPÇÃO OSASCO
EE ANTONIO DE MELO COTRIM PIRACICABA
EE MARIO AVEZANI  PIRASSUNUNGA
EE ANTONIO ADIB CHAMMAS SANTO ANDRÉ
EE DR. AMÉRICO BRASILIENSE SANTO ANDRÉ
EE JOSE AUGUSTO DE AZEVEDO ANTUNES SANTO ANDRÉ
EE PROF(O) OSCAVO DE PAULA E SILVA SANTO ANDRÉ
EE VALDOMIRO SILVEIRA SANTO ANDRÉ
EE SENADOR JOÃO GALEÃO CARVALHAL SANTO ANDRÉ
EE TITO LIMA SÃO BERNARDO DO CAMPO
EE MAJOR MIGUEL NAKED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
EE COMENDADOR MIGUEL MALUHY SUL 1
EE FLÁVIO JOSÉ OSÓRIO NEGRINI SUL 1
EE MARY MORAES SUL 1
EE NEIDE APARECIDA SOLITTO SUL 1
EE SABOYA DE MEDEIROS SUL 1
EE ANTONIO MANOEL ALVES DE LIMA SUL 2
EE JOSÉ LINS DO REGO  SUL 2
EE MARILSA GARBOSSA FRANCISCO SUL 2
EE SINHÁ PANTOJA SUL 2
EE EULÁLIA SILVA SUL 2
EE TANCREDO NEVES SUL 3
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