Ocupação de escola na zona norte de São Paulo termina em menos de 24 h

Durou menos de 24 horas a ocupação da Escola Estadual Silvio Xavier Antunes, no bairro do Piqueri, zona norte de São Paulo. Após terem entrado no local por volta das 22 horas desta segunda-feira, 24, nove alunos maiores de 18 anos e quatro adolescentes foram retirados, "sem uso de força", segundo a Polícia Militar, e encaminhados para o 87° Distrito Policial (Vila Pereira Barreto) para registro da ocorrência.

O grupo protestava contra medidas do governo federal na área da Educação, como a medida provisória que altera o formato do ensino médio e a PEC 241, com previsão de restrição de gastos. Pela manhã, uma viatura da PM acompanhava o ato na Rua José da Silva Martha, tentando dialogar com os jovens. Segundo a corporação, à tarde um cadeado foi rompido e os estudantes levados à delegacia.

Pelo Facebook, os jovens reclamaram de truculência, mas não descreveram nenhuma suposta agressão. A PM reiterou não ter usado força. Fotos publicadas pelos alunos mostram viaturas no interior da escola.

A corporação tem atuado rápido em ocorrências dessa natureza, evitando que o protesto se alongue por mais de 24 horas. Uma escola havia sido desocupada de forma similar nesta segunda-feira em Itaquaquecetuba.