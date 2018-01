Obra literária exigida pela Fuvest e Unicamp está em cartaz em teatro de São Paulo

Os candidatos de dois dos principais vestibulares de São Paulo, Fuvest e Unicamp, têm agora uma oportunidade a mais para revisar o conteúdo de literatura. Isso porque a obra Til, de José de Alencar, está em cartaz até novembro no teatro Bibi Ferreira. O texto, escrito em 1872, é um romance regionalista.

De acordo com Carmen Sanches, responsável pela adaptação, a montagem da peça está bastante fiel ao livro. "Tivemos o cuidado de manter não só todas as informações do texto original, mas também a linguagem adotada na obra", diz.

Ainda assim, Carmen afirma que a peça é de mais fácil assimilação. "Uma coisa é você ler um livro; outra é você assistir a um ator trazendo emoção para cada palavra que diz", diz. "Isso torna os diálogos muito mais compreensíveis, mesmo quando se trata de uma linguagem que já caiu em desuso", diz.

Til é o primeiro espetáculo literário montado pela Thesco Produções. No primeiro semestre do próximo ano, estão previstas as estreias de outras duas adaptações: Capitães de areia, original de Jorge Amado, e Sentimendo do mundo, de Carlos Drummond de Andrade.

Serviço:

O Til

Local: Teatro Bibi Ferreira

Rua Brigadeiro Luis Antonio, 931 – Bela Vista/ Consolação

(11) 3105-3129

www.teatrobibiferreira.com.br

Quinta-feira às 19h

Valor: R$ 50,00

Duração: 90 minutos

Temporada até 27/11/2012

Recomendação: 12 anos