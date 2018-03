Objetivo Integrado é o melhor no Enem pela 4ª vez seguida

Pelo quarto ano consecutivo como escola de melhor desempenho no Enem - média de 742,96 pontos -, o Colégio Objetivo Integrado diz que o “segredo” é o equilíbrio de três fatores: material didático de qualidade, professores empenhados e alunos interessados.

As turmas do colégio são formadas pela “elite dos estudantes”, campeões de olimpíadas de conhecimento de Matemática, Física e Astronomia. “São alunos interessados, temos as aulas regulares de manhã e o reforço à tarde, que não é obrigatório. Mas todos eles ficam no colégio nos dois períodos”, conta Eduardo Figueiredo, coordenador pedagógico.

Maurício Hirosh, de 18 anos, teve uma das notas mais altas do colégio no Enem do ano passado, mais de 800 pontos, e foi selecionado para Engenharia Naval na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), curso bastante concorrido. Ele disse que não precisou “se matar de estudar” e que, além das aulas, estudava uma hora e meia por dia em casa.

“Focava nas matérias que tinha mais dificuldade, Biologia e Geografia”, contou. Figueiredo disse que a escola também faz simulados e provas para os alunos ganharem confiança.

