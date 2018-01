OAB vai enviar ao MEC lista de faculdades sem nenhum aluno aprovado

Além de pressionar o MEC, a OAB criou uma comissão para estudar mudanças no exame a partir de 2012. O presidente da Ordem, Ophir Cavalcante, disse que disciplinas excluídas da avaliação, como Sociologia Jurídica, Filosofia do Direito e Ciência Política, podem voltar a ser cobradas. Ele afirmou que a reivindicação partiu de cursos de Direito de todo o País, embora as disciplinas sejam facultativas em algumas graduações.

O presidente da OAB negou que haja risco de a prova se tornar abrangente demais "Estamos procurando aperfeiçoar o exame e acabar com o tecnicismo exagerado. É natural que um advogado precise dessas disciplinas para exercer seu trabalho", afrmou