OAB-SP reprova 83,36% de candidatos na primeira fase do XII Exame de Ordem

A primeira fase do XII Exame de Ordem Unificado da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção de São Paulo (OAB-SP) reprovou 83,36% dos candidatos. Dos 25.661 inscritos na prova no Estado, apenas 4.268 foram aprovados, um índice de 16,63%.

Os três municípios com melhor desempenho foram Franca (26,64%), São Carlos (22,29%) e Ribeirão Preto (19,59%). A cidade de São Paulo aparece em 5º lugar, com 18,13% de aprovação.

Já Jundiaí apresentou o pior aproveitamento, seguido de Espírito Santo do Pinhal e Itapetininga, com índices de 11,46%, 12,50% e 12,57%, respectivamente.

O Presidente da OAB-SP, Marcos da Costa, disse, em nota, que o índice é preocupante. “O resultado recente do Exame do Cremesp (Conselho Regional de Medicina) reprovou 59% dos recém-formados nas escolas de Medicina. A reprovação dos bacharéis em Direito foi mais alta, superando a faixa dos 80% e reforça a necessidade da manutenção do Exame.”

Segunda fase. Os aprovados para a próxima etapa farão a prova da segunda etapa no dia 9 de fevereiro, das 13h às 18h, horário de Brasília. Nas cidades onde houver menos de 40 candidatos, os bacharéis prestarão a segunda fase do exame em outra sede regional - segunda ou terceira opção que fizeram no ato da inscrição.

Veja a tabela com desempenho por cidade na primeira fase:

Município da Prova Número de Candidatos Habilitados na 1ª Fase Índice de Aprovação Adamantina 142 19 13,38% Americana 375 51 13,60% Araçatuba 447 79 17,67% Araraquara 203 30 14,78% Assis 127 16 12,60% Avaré 177 21 11,86% Barretos 213 35 16,43% Bauru 480 71 14,79% Bragança Paulista 293 37 12,63% Campinas 1478 241 16,31% Esp. Sto Pinhal 88 11 12,50% Franca 244 65 26,64% Guarulhos 864 136 15,74% Itapetininga 167 21 12,57% Jau 97 17 17,53% Jundiaí 480 55 11,46% Marília 325 45 13,85% Mogi das Cruzes 717 119 16,60% Osasco 1644 209 12,71% Ourinhos 182 30 16,48% Piracicaba 393 66 16,79% Pres. Prudente 472 79 16,74% Ribeirão Preto 888 174 19,59% Santos 1010 176 17,43% S B do Campo / S Caetano do Sul 1675 239 14,27% São Carlos 157 35 22,29% S J Boa Vista 194 29 14,95% S J Rio Preto 742 138 18,60% S J Campos 588 97 16,50% São Paulo 9289 1684 18,13% Sorocaba 758 122 16,09% Taubaté 484 78 16,12% Votuporanga 268 43 16,04% Total 25661 4268 16,63%





Índice de aprovação na primeira fase dos três últimos exames em São Paulo: