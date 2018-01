OAB registra 44,75% de aprovação na prova objetiva do 8º Exame de Ordem

O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) divulgou nesta quarta-feira, 19, o resultado preliminar da prova objetiva (primeira fase) do 8.º Exame de Ordem Unificado, aplicada no dia 9 de setembro. Dos 117.884 candidatos inscritos, 114.520 fizeram a prova e 51.246 (44,75%) alcançaram a média mínima para passar à próxima fase.

Conseguiram a aprovação nessa primeira etapa os candidatos que acertaram pelo menos metade das 80 questões propostas. O prazo para questionar o resultado preliminar começa às 12 horas desta quarta e encerra-se às 12 horas do dia 22 de setembro. O gabarito definitivo da primeira fase, já com os resultados dos recursos interpostos, será divulgado no dia 4 de outubro.

O resultado preliminar também está disponível nos endereços eletrônicos das Seccionais da OAB e no portal da Fundação Getulio Vargas (FGV). A segunda fase (prova prático-profissional) – que será feita somente pelos aprovados na primeira etapa – ocorrerá no dia 21 de outubro.

O Exame de Ordem pode ser prestado por bacharel em Direito, ainda que pendente apenas a sua colação de grau, formado em instituição regularmente credenciada. A aprovação é requisito para a inscrição nos quadros da OAB como advogado, conforme a Lei 8.906/1994.