OAB realiza neste domingo 2ª fase do exame

A 2ª fase do exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) será neste domingo, dia 21. A divulgação do resultado preliminar da prova está marcada para 13 de setembro, e o resultado final deve sair em 4 de outubro. Cerca de 120 mil pessoas se inscreveram para a 1ª fase.

A prova de domingo será composta por questões prático-profissionais e a redação de uma peça jurídica na área do Direito escolhida pelo candidato. A OAB divulgou que 90% dos candidatos foram reprovados no último exame. A alta taxa de reprovação causou polêmica, uma vez que alguns cursos de Direito não tiveram nenhum candidato aprovado.

Parecer do subprocurador-geral da República Rodrigo Janot concluiu que é inconstitucional a exigência de aprovação no exame para o exercício da advocacia. Para o presidente da OAB, Ophir Cavalcante, "a maior parte dos alunos é vítima de estelionato educacional". Em entrevista ao Estado em julho, ele defendeu a obrigatoriedade: "o exame de ordem é feito para proteger o cidadão, que será destinatário dos serviços de quem exerce a advocacia"