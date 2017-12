OAB entrega selo de qualidade a cinco cursos de Direito de SP

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) entregou na manhã desta quinta-feira os certificados do Selo OAB de 2011. O Selo é uma certificação dada pela Ordem aos cursos de Direito que, segundo o conselho da instituição, têm "destacada qualidade". Apenas 7,3% do total de 1.240 cursos existentes no País receberam a recomendação da OAB.

Na cidade de São Paulo, os cursos oferecidos pela Fundação Getúlio Vargas, Faculdade Damásio de Jesus, Mackenzie, PUC-SP e USP foram os únicos a receber o reconhecimento da OAB. A instituição avaliou as graduações combinando o índice de aprovação no Exame de Ordem ao conceito obtido no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade).

Na cerimônia de entrega do certificado em Brasília, o presidente da OAB Ophir Cavalcante disse que os 89 cursos reconhecidos pela Ordem são exemplos a serem seguidos em todo o País. Cavalcante comentou também o grande número de graduações em Direito que existem hoje no Brasil. “A quantidade de cursos jurídicos no Brasil é enorme se levarmos em conta que temos 195 milhões de habitantes e se compararmos a nossa realidade com a da China – que tem 987 cursos para 1,3 bilhão de habitantes – e dos Estados Unidos, com apenas 201 cursos jurídicos”, disse.

Esta é a quarta edição do Selo, que é entregue às melhores faculdades desde 2001. De todos os estados brasileiros, apenas Acre e Mato Grosso não tiveram nenhum curso recomendado. Confira a lista das universidades que receberam o Selo OAB de 2011.

*Texto atualizado às 16h07