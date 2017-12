OAB divulga resultado preliminar do VI Exame de Ordem

SÃO PAULO - A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) divulgou nesta terça-feira, 17, o resultado preliminar da segunda fase do VI Exame da Ordem Unificado. A prova foi aplicada no dia 26 de março para cerca de 36 mil candidatos, dos quais 23,7 mil foram aprovados. Para conferir o resultado, basta entrar no site da FGV Projetos (http://oab.fgv.br/), responsável pela organização do exame.

Os candidatos não aprovados podem entrar com recursos até o dia 21 de abril e a lista final será publicada no dia 3 de maio. A aprovação no exame é pré-requisito para que bacharéis em Direito possam exercer a advocacia.

Na primeira fase, quase 100 mil pessoas se inscreveram para fazer a prova em todo o Brasil. Desses, apenas 36 mil candidatos foram aprovados e participaram da segunda etapa. Nesta fase, de caráter prático-profissional, o bacharel tem de redigir uma peça jurídica e responder a quatro questões discursivas sobre a área do direito em que pretende atuar - informada no momento da inscrição.